На Японию обрушился мощный тайфун

В Японии отменены более 30 авиарейсов в центальных районах страны из-за мощного тайфуна №14, сообщает NHK.
Обрушившийся на побережье острова Кюсю тайфун продолжает перемещаться в восточном направлении.
"Люди по всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям ... Официальные представители призывают людей, находящихся в районах на пути тайфуна, остерегаться оползней и наводнений", - говорится в сообщении.
Пока приказ об эвакуации получили около 400 человек.
Из-за тайфуна приостановлено движение на некоторых маршрутах суперэкспресс Синкансэн и местных железнодорожных линиях.
Ожидается, что тайфун ослабнет утром в воскресенье.