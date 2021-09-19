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18 сентября 21, 12:33
На Японию обрушился мощный тайфун
тайфун
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Тайфун №14 обрушился на побережье острова Кюсю и продолжает перемещаться в восточном направлении.
В Японии отменены более 30 авиарейсов в центальных районах страны из-за мощного тайфуна №14, сообщает NHK.

Обрушившийся на побережье острова Кюсю тайфун продолжает перемещаться в восточном направлении.

"Люди по всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям ... Официальные представители призывают людей, находящихся в районах на пути тайфуна, остерегаться оползней и наводнений", - говорится в сообщении.

Пока приказ об эвакуации получили около 400 человек.

Из-за тайфуна приостановлено движение на некоторых маршрутах суперэкспресс Синкансэн и местных железнодорожных линиях.

Ожидается, что тайфун ослабнет утром в воскресенье.

Источник: https://korrespondent.net/
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