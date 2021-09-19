На Японию обрушился мощный тайфун

В Японии отменены более 30 авиарейсов в центальных районах страны из-за мощного тайфуна №14, сообщает NHK.





Обрушившийся на побережье острова Кюсю тайфун продолжает перемещаться в восточном направлении.





"Люди по всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям ... Официальные представители призывают людей, находящихся в районах на пути тайфуна, остерегаться оползней и наводнений", - говорится в сообщении.





Пока приказ об эвакуации получили около 400 человек.





Из-за тайфуна приостановлено движение на некоторых маршрутах суперэкспресс Синкансэн и местных железнодорожных линиях.





Ожидается, что тайфун ослабнет утром в воскресенье.



