В США рекомендовали третью дозу Pfizer

Группа советников Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) поддержала бустерную COVID-вакцинацию препаратом Pfizer людей старше 65 лет. Об этом сообщает Axios в субботу, 18 сентября.





Эксперты рекомендовали вакцинироваться третьей дозой и тем, кто находится в группе риска.





"Голосование не является обязательным, и FDA все еще должно принять окончательное решение", - напомнило издание.





Результаты голосования экспертов все же могут повлиять на план администрации президента США Джо Байдена по ускорению вакцинации. Власти США хотят начать введение бустеных доз большинству людей, получивших вакцину Pfizer уже в конце сентября.





Напомним, что ранее в ООН озвучили сроки всеобщей вакцинации. До 2023 года каждый человек на Земле должен иммунизироваться от коронавируса, убежден новый председатель ГА ООН.



