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19 сентября 21, 09:33
Латвия изменила правила въезда для украинцев
Латвия,рига
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Украина попала в список стран, несущих серьезный риск для здоровья населения. Теперь правила въезда без уважительной причины для украинцев меняются.
Латвия изменила правила въезда для украинцев, внеся Украину в список стран, несущих серьезный риск для здоровья населения. Об этом сообщает посольство Украины в Латвии в субботу, 18 сентября.

Теперь правила въезда в Латвию без уважительной причины для украинцев меняются. Въезд, в том числе с целью туризма, разрешен только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении Дія с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.

В случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода стоит перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении Дія.

Люди, имеющие COVID-сертификаты, не подлежат десятидневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию. При этом перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv.

Если соответствующие сертификаты отсутствуют, то въезд в Латвию разрешен определенным категориям граждан Украины, приведенным в сообщении посольства.

Источник: https://korrespondent.net/
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