Moderna лучше других защищает от госпитализации

COVID-вакцина компании Moderna является наиболее эффективной среди других вакцин в предотвращении госпитализации. Об этом со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, сообщает The Hill в субботу, 18 сентября.





Эффективность вакцины Moderna от госпитализации составила 93%, в то время как эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составила 88% и 71%, соответственно.





"Хотя эти реальные данные свидетельствуют о некотором разбросе уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA вакцины от COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19", - заявили в CDC.





Всего в исследовании приняли участие более 3600 взрослых, госпитализированных в 21 больницу США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа. Из них 1 682 человека получили положительные результаты теста на COVID-19, остальные считались контрольной группой. Взрослые с ослабленным иммунитетом в исследование не включались.





При этом большинство участников - 64% - были невакцинированы. Почти 13% были полностью привиты вакциной Moderna, 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% были полностью привиты вакциной Johnson & Johnson.





По итогам исследования, эффективность вакцины среди получателей Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.





Также исследователи зафиксировали более значительное снижение эффективности среди реципиентов Pfizer, способствовавшее снижению общей эффективности вакцины. В частности, эффективность прививок Pfizer составила 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и только 77% после 120 дней.



