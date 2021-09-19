МИД Франции оценил статус Британии в AUKUS

Франция не отозвала своего посла из Великобритании, как сделала это в отношении США и Австралии, поскольку считает ее роль в создании альянса AUKUS второстепенной. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 2.





"Послов мы отзываем для того, чтобы по-новому оценить ситуацию. В случае с Великобританией необходимости в этом нет. Мы знаем их политику постоянного оппортунизма", - отметил министр.





При этом на вопрос ведущего, возможны ли другие меры против Лондона, Ле Дриан ответил, что, по его мнению, "в этой истории у Великобритании роль пятого колеса".





Обсуждая соглашение Вашингтона, Канберры и Лондона, глава французского МИД сказал, что в нем проявились "двуличие, презрение и ложь" и что "в отношениях с союзником так себя не ведут".





Министр выразил убеждение, что возникший кризис даст о себе знать при обсуждении будущей стратегии НАТО и, очевидно, повлияет на ее определение.





Наконец, Ле Дриан заявил, что "Европа должна обзавестись собственным стратегическим компасом" и что этот вопрос будет в сфере ответственности Франции в начале 2022 года - когда Франция начнет председательство в Евросоюзе.





Напомним, США, Великобритания и Австралия создали альянс под названием AUKUS. Согласно соглашению, страны будут обмениваться передовыми технологиями, в том числе военными. Первой инициативой в рамках альянса стало создание атомных подводных лодок для Австралии, из-за чего она выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.





В связи с этим Франция решила отозвать своих послов в США и Австралии для консультаций.



