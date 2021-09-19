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19 сентября 21, 12:26
В Оттаве протестовали против COVID-вакцинации
протест
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Власти разделяют общество на вакцинированных, которым можно все, и невакцинированных, которые становятся людьми второго сорта, заявили протестующие.
В канадской столице Оттаве, перед зданием парламента, тысячи людей собрались в субботу, 18 сентября, на акцию протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации. Об этом информировало агентство ТАСС.

Отмечается, что протестующие пришли на митинг с плакатами "За наши права и свободы", "Права человека для всех", "Нет тирании". Они выступили против обязательной иммунизации от COVID-19 определенных категорий граждан, а также против введения в регионах паспортов вакцинации, которые, по их словам, значительно ограничивают права канадцев.

"Мы должны бороться за наши права. Эти ограничения полностью нарушают положения канадской Хартии прав и свобод. <...> Власти разделяют наше общество на вакцинированных, которым можно все, и на невакцинированных, которые становятся людьми второго сорта. Мы должны сказать нет сегрегации", - призывали митингующие.

Кроме того, в ходе демонстрации на сцену вышла девочка школьного возраста и заявила, что выступает против обязательной вакцинации детей от коронавируса.

Как сообщается, акция прошла спокойно. Аналогичные мероприятия состоялись и в других городах Канады.

Источник: https://korrespondent.net/
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