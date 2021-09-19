Скандал с подлодками: Австралия жаловалась Франции

Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что говорил властям Франции о своей озабочености по поводу контракта на поставку подводных лодок до подписания аналогичного контракта с США и Британией в рамках создания военного альянса AUKUS. Заявление прозвучало в эфире телеканала Sky News.





"Предположения о том, что правительство Австралии не высказывало эти опасения, просто бросают вызов, откровенно говоря, тому, что находится в открытом доступе, и, конечно, не отражает того, о чем оно публично говорило в течение длительного периода времени", - заявил Даттон.





Он отметил, что Австралия неоднократно озвучивала в диалоге с французской стороной опасения, касающиеся оборонного заказа, подписанного в 2016 году.





Как отметил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, Канберра принимала решение о прекращении сотрудничества с Францией, руководствуясь национальными интересами. Он заявил, что выразил "очень серьезную озабоченность" по поводу сделки президенту Франции Эммануэлю Макрону еще в июне.





Министр финансов страны Саймон Бирмингем заявил, что Австралия проинформировала французские власти о новой сделке, признав, что переговоры с США и Велкобританией были секретными.





Стоимость нового контракта Даттон и Бирминтев не раскрыли, сказав лишь, что это будет "недешевый проект".





Альянс AUKUS был образован 15 сентября. В его рамках Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.



