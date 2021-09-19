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19 сентября 21, 12:34
За спиной Макрона. AUKUS согласовали на саммите G7
G7
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После переговоров все британские документы о партнерстве получили гриф "совершенно секретно".
Детали военного партнерства США, Британии и Австралии в рамках нового альянса AUKUS обсуждались на встрече на высшем уровне G7 в английском Корнуолле в июне, узнала газета Sunday Telegraph.

Не уточняется, представители каких стран обсуждали соглашение AUKUS, однако, по информации газеты, президенту Франции Эмманюэлю Макрону не было известно об этих переговорах.

Как выяснили журналисты, сделка была заключена при участии бывшего министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, хотя его предупреждали, что "это может навредить отношениям с Китаем и Францией".

Издание отмечает, что документы, связанные с AUKUS, британское правительство пометило грифом "совершенно секретно".

Альянс AUKUS был образован 15 сентября. В его рамках Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.

Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Париж не стал отзывать посла из Лондона, поскольку, как считает Франция, Британия ведет "политику постоянного оппортунизма".

В Австралии заявили, что говорили властям Франции о своей озабоченности по поводу контракта на поставку подводных лодок до подписания аналогичного контракта с США и Британией.

Источник: https://korrespondent.net/
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