В Мюнхене открылся альтернативный Октоберфест, который проходит вместо всемирно известного пивного фестиваля, отмененного второй год подряд из-за пандемии коронавируса, сообщает Радио Свобода.

18 сентября, в дату начала фестиваля, жители собрались недалеко от центра Мюнхена, где обычно проходит празднование, одетые в традиционные костюмы и принося с собой пиво и закуски для празднования.

Город отмечает это событие другими способами, хотя вряд ли это привлечет миллионы людей как традиционный Октоберфест.

Около 50 ресторанов и пабов планируют оформить в стиле палаток Октоберфест в рамках мероприятия, которое продлится до 3 октября.

В других пабах будут музыка Октоберфеста, пиво и традиционные костюмы. Для тех, кто не может прийти, существуют онлайн-мероприятия для участия в Октоберфесте.

Власти надеются, что Октоберфест состоится в 2022 году.

Напомним, что американские и китайские ученые обнаружили следы брожения пива в керамических сосудах в захоронении Цяотоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая.