Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
19 сентября 21, 21:50
В Мюнхене открылся альтернативный Октоберфест
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Около 50 ресторанов и пабов планируют оформить в стиле палаток Октоберфест в рамках мероприятия, которое продлится до 3 октября.
В Мюнхене открылся альтернативный Октоберфест, который проходит вместо всемирно известного пивного фестиваля, отмененного второй год подряд из-за пандемии коронавируса, сообщает Радио Свобода.
 
18 сентября, в дату начала фестиваля, жители собрались недалеко от центра Мюнхена, где обычно проходит празднование, одетые в традиционные костюмы и принося с собой пиво и закуски для празднования.
 
Город отмечает это событие другими способами, хотя вряд ли это привлечет миллионы людей как традиционный Октоберфест.
 
Около 50 ресторанов и пабов планируют оформить в стиле палаток Октоберфест в рамках мероприятия, которое продлится до 3 октября.
 
В других пабах будут музыка Октоберфеста, пиво и традиционные костюмы. Для тех, кто не может прийти, существуют онлайн-мероприятия для участия в Октоберфесте.
 
Власти надеются, что Октоберфест состоится в 2022 году.
 
Напомним, что американские и китайские ученые обнаружили следы брожения пива в керамических сосудах в захоронении Цяотоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Korrespondent
Ещё по теме:
Мюнхен открыл фестиваль «Октоберфест»
На Октоберфесте запретили курить
В Германии стартовал Октоберфест: ТОП-10 фактов о празднике
В Мюнхене стартовал фестиваль пива Октоберфест
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
За спиной Макрона. AUKUS согласовали на саммите G7
noimageСкандал с подлодками: Австралия жаловалась Франции
noimageПариж: Новый военный альянс США отразится на НАТО
noimageВ Оттаве протестовали против COVID-вакцинации
noimageООН обратилась к талибам из-за женщин
Лента новостей