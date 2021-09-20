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20 сентября 21, 11:47
На границе с Беларусью нашли три тела
граница
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От белорусской стороны никакой информации и комментариев по этим трем телам пока не поступало.
Польские пограничники обнаружили три тела на границе с Беларусью. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в Пограничной службе Польши. 

Информации об умерших, а также обстоятельств их смерти пока нет. Польские пограничники отметили, что прокуратура страны уже начала расследование.

"Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что вблизи границы с Польшей обнаружили мертвой гражданку Ирака. Женщине было 39 лет. Погибшая была без обуви. Предварительная версия смерти - переохлаждение.

Белорусские пограничники отмечают, что рядом с телом находились трое детей примерно от семи до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина, которые в настоящее время дают объяснения.

Сейчас в Гродненской области продолжаются следственные действия, назначили ряд экспертиз. После этого белорусские правоохранители обещают обнародовать результаты расследования.





Источник: https://korrespondent.net/
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