На границе с Беларусью нашли три тела

Польские пограничники обнаружили три тела на границе с Беларусью. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в Пограничной службе Польши.





Информации об умерших, а также обстоятельств их смерти пока нет. Польские пограничники отметили, что прокуратура страны уже начала расследование.





"Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - отмечается в сообщении.





В свою очередь, Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что вблизи границы с Польшей обнаружили мертвой гражданку Ирака. Женщине было 39 лет. Погибшая была без обуви. Предварительная версия смерти - переохлаждение.





Белорусские пограничники отмечают, что рядом с телом находились трое детей примерно от семи до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина, которые в настоящее время дают объяснения.





Сейчас в Гродненской области продолжаются следственные действия, назначили ряд экспертиз. После этого белорусские правоохранители обещают обнародовать результаты расследования.



















