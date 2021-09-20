Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.23
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 сентября 21, 11:50
Дуда заявил о предстоящей встрече с Зеленским
Анджей Дуда,Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью.
Политические лидеры Польши, Украины, Молдовы и премьер Грузии встретятся в рамках пребывания на Генеральной ассамблее ООН. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает канцелярия Дуды.

Информация о совместной встречи появилась в графике Дуды на ГА ООН.

Так, общая встреча Анджея Дуды, Владимира Зеленского, Майи Санду и Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в 20 часу в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.

Известно, что Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью. Также будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Польше озвучили подробности визита Зеленского
Зеленский встретился с Дудой и Мишелем
Зеленский озвучил ожидания от поездки в США
Зеленский о встрече с Байденом: нормальный мужской разговор
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Польше автобус с десятками детей слетел в кювет
noimageСША начнут пускать в страну полностью привитых иностранцев
noimageЦены на газ в Европе снова растут
noimageВ Перми неизвестный устроил стрельбу в вузе
noimageМеждународный аэропорт Кабула официально возобновил работу
Лента новостей