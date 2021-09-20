Дуда заявил о предстоящей встрече с Зеленским

Политические лидеры Польши, Украины, Молдовы и премьер Грузии встретятся в рамках пребывания на Генеральной ассамблее ООН. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает канцелярия Дуды.





Информация о совместной встречи появилась в графике Дуды на ГА ООН.





Так, общая встреча Анджея Дуды, Владимира Зеленского, Майи Санду и Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в 20 часу в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.





Известно, что Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью. Также будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США.



