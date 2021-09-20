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20 сентября 21, 11:54
Азербайджан увеличил квоты для украинских перевозчиков
фура
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Увеличение квот разрешений в Азербайджане для украинских перевозчиков стало первым за последние 10 лет.
Киев и Баку договорились об увеличении квот и разрешений для украинских перевозчиков на 2022 год. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщает Правительственный портал.

"В 2021 году украинская сторона получит дополнительно 850 универсальных разрешений и 150 для перевозок в/из третьих стран, а на 2022 на 45% увеличена квота универсальных разрешений - до 3200, и на 27% разрешений для перевозок в/из третьих стран - до 1400", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное увеличение квот разрешений в Азербайджане для украинских перевозчиков стало первым за последние 10 лет.
Во время переговоров стороны также обсудили текущее состояние товарооборота между странами и обменялись статистическими данными о выполненных рейсах автомобильными перевозчиками.

Кроме того, азербайджанская сторона по просьбе украинской делегации сообщила, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, в случае, когда товар из третьей страны не растамаживается, а лишь перегружается на территории Украины, контролирующие органы будут требовать разрешение в/из третьих стран.

Источник: https://korrespondent.net/
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