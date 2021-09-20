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20 сентября 21, 12:00
В Париже гражданин России устроил стрельбу по прохожим
стрельба
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От выстрелов могли пострадать четыре человека. Однако точное количество пострадавших не установлено.
В Париже задержали мужчину, который открыл по прохожим стрельбу из пневматического ружья. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает BFMTV.

По данным издания, задержанный - гражданин России, 1988 года рождения.

Злоумышленник был задержан после сообщений о том, что в течение недели четыре человека на Елисейских Полях были ранены свинцовыми пулями, выпущенными из пневматической винтовки.

По предварительным данным, злоумышленника удалось поймать при помощи очевидца происшествия. По словам свидетеля, он видел, как мужчина обстрелял водителя электросамоката.

Источник: https://korrespondent.net/
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