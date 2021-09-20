В Париже гражданин России устроил стрельбу по прохожим

В Париже задержали мужчину, который открыл по прохожим стрельбу из пневматического ружья. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает BFMTV.





По данным издания, задержанный - гражданин России, 1988 года рождения.





Злоумышленник был задержан после сообщений о том, что в течение недели четыре человека на Елисейских Полях были ранены свинцовыми пулями, выпущенными из пневматической винтовки.





По предварительным данным, злоумышленника удалось поймать при помощи очевидца происшествия. По словам свидетеля, он видел, как мужчина обстрелял водителя электросамоката.



