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20 сентября 21, 12:02
Главный инфекционист США дал прогноз пандемии
коронавирус
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Очень тяжело предугадать, как поведет себя в дальнейшем коронавирусная инфекция, подчеркнул эксперт.
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться весной 2022. Об этом пишет  The Telegraph.

В то же время, он подчеркнул, что делать точный прогноз крайне сложно, так как COVID-19 оказался достаточно "непредсказуемым вирусом".

"Я думаю, мы все должны быть очень честными - мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года", - сказал Фаучи.

При этом он отметил, что коронавирус - очень тревожный опыт, когда много раз люди считали, что смогли победить его, но вновь появлялись новые штаммы вируса. 

"В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде "Дельта" штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше", - добавил Фаучи. 

Источник: https://korrespondent.net/
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