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20 сентября 21, 12:20
В Мексике у ресторана произошел взрыв, есть жертвы
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В результате взрыва погибли два человека, четверым понадобилась госпитализация. По предварительной версии, это дело рук одной из местных банд.
В Мексике в муниципалитете Саламанка в центральном штате Гуанахуато в результате взрыва, устроенного неизвестными возле одного из ресторанов, погибли по меньшей мере два человека и четыре получили ранения. Об этом сообщает News Wep.

Взрывное устройство сработало возле ресторана Барра 16.04 накануне вечером, когда в заведении находилось много клиентов.

Пострадавшие были госпитализированы.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

По предварительной версии, взрыв совершили члены одной из банд в борьбе за сферу влияния в Гуанахуато.

Источник: https://korrespondent.net/
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