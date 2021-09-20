В Мексике у ресторана произошел взрыв, есть жертвы

В Мексике в муниципалитете Саламанка в центральном штате Гуанахуато в результате взрыва, устроенного неизвестными возле одного из ресторанов, погибли по меньшей мере два человека и четыре получили ранения. Об этом сообщает News Wep.





Взрывное устройство сработало возле ресторана Барра 16.04 накануне вечером, когда в заведении находилось много клиентов.





Пострадавшие были госпитализированы.





Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.





По предварительной версии, взрыв совершили члены одной из банд в борьбе за сферу влияния в Гуанахуато.



