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20 сентября 21, 12:25
Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу
аэропорт
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Аэропорт открыт и полностью готов к работе как для внутренних, так и для международных рейсов. Его восстанавливали катарские и турецкие специалисты.
В Афганистане столичный международный аэропорт в понедельник, 20 сентября, официально объявлен открытым для внутренних и международных рейсов. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта в Кабуле были повреждены после серии взрывов 26 августа и хаоса, образовавшегося после того, как талибы захватили власть в стране и десятки тысяч человек пытались эвакуироваться. Отмечается, что аэропорту был нанесен ущерб в размере 20 миллионов долларов.

Наладить работу кабульского аэропорта помогли технические специалисты из Катара и Турции.

Национальная авиационная администрация Афганистана сообщила, что аэропорт работает 12 часов в сутки, в основном с 6 до 18 часов. Администрация попросила ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан и другие страны возобновить полеты в Кабул, но пока на авиаполеты согласились только Пакистан и Иран.

Напомним, в Афганистане массово торгуют поддельными визами. Люди покупают визы в Пакистан за 350 долларов, в Таджикистан за 400 долларов, в Узбекистан за 1350 долларов и в Турцию за почти пять тысяч долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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