В Перми неизвестный устроил стрельбу в вузе

В Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября, неизвестный устроил стрельбу, сообщает пресс-служба вуза.





По их данным, в результате стрельбы ранен один человек.





В соцсетях публикуют видео, как студенты выпрыгивают из окон здания университета. Другие студенты закрылись в аудиториях.





По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.





"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чём я мечтал", - говорится в его посте в соцсетях.





Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.





Изначально он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Пишет, что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".





Телеграм-канал 112 сообщает, что в результате стрельбы погибли три человека.



