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20 сентября 21, 12:54
В Перми неизвестный устроил стрельбу в вузе
стрельба
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Пока известно об одном раненом. В сети появились видео, как студенты выпрыгивают из окон вуза.
В Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября, неизвестный устроил стрельбу, сообщает пресс-служба вуза.

По их данным, в результате стрельбы ранен один человек.

В соцсетях публикуют видео, как студенты выпрыгивают из окон здания университета. Другие студенты закрылись в аудиториях.

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чём я мечтал", - говорится в его посте в соцсетях.

Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

Изначально он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Пишет, что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".

Телеграм-канал 112 сообщает, что в результате стрельбы погибли три человека.

Источник: https://korrespondent.net/
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