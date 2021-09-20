Цены на газ в Европе снова растут

Стоимость газа на торгах в Европе растет в начале недели.





Так, в понедельник, 20 сентября, цена октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров.





При этом на прошлой неделе торги завершились на уровне $788.





Цены растут в преддверии аукционо по бронированию на прокачку газа на октябрь - на все мощности газопровода Ямал-Европа, а также на дополнительные транзитные мощности через Украину.





Рекордный рост цен вызван низкими запасами газа в Европе. По оценкам Газпрома, отставание закачки газа в европейские ПХГ составляет 22,9 млрд кубометров.



