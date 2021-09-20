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20 сентября 21, 13:20
Цены на газ в Европе снова растут
газ
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После рекордного роста прошлую неделю торги на газ закончили ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Новая неделя начинается ростом.
Стоимость газа на торгах в Европе растет в начале недели.

Так, в понедельник, 20 сентября, цена октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров.

При этом на прошлой неделе торги завершились на уровне $788.

Цены растут в преддверии аукционо по бронированию на прокачку газа на октябрь - на все мощности газопровода Ямал-Европа, а также на дополнительные транзитные мощности через Украину.

Рекордный рост цен вызван низкими запасами газа в Европе. По оценкам Газпрома, отставание закачки газа в европейские ПХГ составляет 22,9 млрд кубометров.

Источник: https://korrespondent.net/
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