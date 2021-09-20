США начнут пускать в страну полностью привитых иностранцев

Соединенные Штаты планируют разрешить въезжать в страну только полностью вакцинированным иностранцам. О нововведениях заявил координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиенс, сообщает СNN.

"Иностранные граждане, вылетающие в Соединенные Штаты, должны будут пройти полную вакцинацию и предъявить доказательства вакцинации до посадки в самолет, направляющийся в США", — сказал Зиенс.

Новые правила начнут действовать с ноября этого года. Также все иностранные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до отъезда.

Для не вакцинированных граждан США будут действовать более строгие правила. Они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в день отъезда, а также повторно тестироваться после прибытия.

Изменения коснутся 26 стран шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Ирана, Бразилии, Южной Африки и Индии.

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