В Польше автобус с десятками детей слетел в кювет

Вблизи города Быдгощ на севере Польши, слетел в кювет автобус, перевозивший 31 ребенка дошкольного возраста и воспитателей. В результате ДТП пострадали четверо взрослых. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает RMF24.

Отмечается, что автобус сначала съехал с дороги на обочину, а затем слетел в кювет.

Среди пострадавших в результате аварии четверо взрослых-воспитателей. Они получили травмы различной степени тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное. Один из травмированных был доставлен в больницу вертолетом с подозрением на перелом бедренной кости.

Спасатели сообщают, что никто из детей не получил опасных для жизни травм, но все они в профилактических целях госпитализированы в больницу, где их осмотрят врачи.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются причины аварии.





Ранее сообщалось, что в США в ДТП с автобусом пострадали 30 человек. Водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с автодороги на обочину.





Перед этим в Турции перевернулся автобус с украинцами, один человек погиб. 41 турист, семь школьников и водитель травмированы.







