Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.23
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 сентября 21, 21:49
США призвали Евросоюз ускорить расширение
ЕС, США
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
США "хотели бы видеть более быструю интеграцию" Западных Балкан и надеются помочь "обеим сторонам вернуться в нужное русло".

США призвал Евросоюз ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан. Об этом заявил новый и.о. замгоссекретаря США по вопросам Южной Центральной Европы Габриэль Эскобар, сообщает EUobserver в понедельник, 20 сентября.

"Вернуться на 20 лет назад и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, было немного разочаровывающим", - сказал Эскобар RFE/RL, ссылаясь на должности, которые он занимал в то время в контексте балканского региона.

"Мы бы хотели видеть более быструю интеграцию", - добавил он.

По его словам, и ЕС, и страны Западных Балкан (имея в виду Северную Македонию, Албанию, Сербию, Косово, Черногорию и Боснию и Герцеговину - ред.) сталкиваются с проблемами, которые необходимо преодолеть, чтобы сделать интеграцию реальностью. Эскобар выразил надежду, что участие Америки "поможет обеим сторонам вернуться в нужное русло".

Напомним, что ранее глава Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС. Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры о членстве.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Черногории задержали двух водителей автобуса из Украины
Украина готова помочь Греции и Албании в борьбе с пожарами
Украинцы могут ездить в 35 стран ЕС: правила въезда
Евросоюз обновил перечень стран, откуда разрешен въезд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Польше автобус с десятками детей слетел в кювет
noimageСША начнут пускать в страну полностью привитых иностранцев
noimageЦены на газ в Европе снова растут
noimageВ Перми неизвестный устроил стрельбу в вузе
noimageМеждународный аэропорт Кабула официально возобновил работу
Лента новостей