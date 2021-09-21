США призвали Евросоюз ускорить расширение

США призвал Евросоюз ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан. Об этом заявил новый и.о. замгоссекретаря США по вопросам Южной Центральной Европы Габриэль Эскобар, сообщает EUobserver в понедельник, 20 сентября.

"Вернуться на 20 лет назад и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, было немного разочаровывающим", - сказал Эскобар RFE/RL, ссылаясь на должности, которые он занимал в то время в контексте балканского региона.

"Мы бы хотели видеть более быструю интеграцию", - добавил он.

По его словам, и ЕС, и страны Западных Балкан (имея в виду Северную Македонию, Албанию, Сербию, Косово, Черногорию и Боснию и Герцеговину - ред.) сталкиваются с проблемами, которые необходимо преодолеть, чтобы сделать интеграцию реальностью. Эскобар выразил надежду, что участие Америки "поможет обеим сторонам вернуться в нужное русло".

Напомним, что ранее глава Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС. Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры о членстве.