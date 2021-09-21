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21 сентября 21, 10:20
В мире заговорили о новом финансовом кризисе
Китай
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На Гонконгской фондовой бирже на 10% рухнули акции второго по величине застройщика Китая. Банкротство компании может вызвать эффект домино на рынке недвижимости Китая.
Акции второго по величине застройщика Китая China Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже рухнули более чем на 10% - вслед за ними пошел вниз и весь фондовый рынок Гонконга. Об этом сообщает The Page в понедельник, 20 сентября.

Капитализация фондового рынка Гонконга составляет около $3 трлн, и он уже потерял 4%. Также промышленный индекс Dow Jones упал на 488 пунктов, или на 1,4%, до 34,097 пункта - самого низкого уровня за два месяца. S&P 500 снизился на 1,5%, также достигнув двухмесячного минимума, в то время как NASDAQ Composite опустился на 1,6% до месячного минимума.

Кроме того, China Evergrande Group еще предстоит выплатить 23 сентября по меньшей мере $83,5 млн по процентам с 30-дневным льготным периодом во время кризиса ликвидности среди китайских и гонконгских компаний, занимающихся недвижимостью.

Как отмечает издание, жесткие меры Китая в отношении застройщиков истощают ликвидность редко торгуемых ценных бумаг, таких как облигации Evergrande. Держателями облигаций Evergrande являются Ashmore Group PLC ASHM (-4,77%) и HSBC Holdings PLC HSBA (-3,82%) (обе из Лондона), BlackRock Inc. BLK, базирующаяся в Нью-Йорке, (-3,21%) и UBS Group AG UBSG из Цюриха (-6,56%).

В то же время вероятное банкротство China Evergrande Group может вызвать эффект домино на рынке недвижимости Китая. Падение китайского рынка может вызвать цепную реакцию на рынках всего мира.

В свою очередь Bloomberg пишет, что пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости, при чем не только в сфере продажи, но и в аренде. В частности, по словам мэра Берлина Михаэля Мюллера, немало людей вынуждены покидать арендованное жилье, так как больше не могут себе его позволить. Такая ситуация наблюдается в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Как отмечают эксперты, цены на недвижимость во многих регионах растут по разным причинам. До пандемии были установлены низкие ставки на жилищные кредиты, из-за коронавируса снизились темпы строительства, а семьи стали реже выставлять свое жилье на продажу. В связи с этим во многих странах уже возникла угроза "пузыря". В этой ситуации власти Канады, например, собираются временно запретить иностранцам покупать жилье, а в Китае для снижения цен хотят ввести ограничения для строителей.

Напомним, что эксперты предсказывают рост цен по всему миру. Давление на глобальные цепочки поставок не ослабло. В праздничные дни покупатели увидят пустые полки, говорят эксперты.

Также сообщалось, что число голодающих в мире достигло пятилетнего максимума. Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности острее всего стоит в странах Африки. Основными причинами названы конфликты, экономические потрясения и пандемия.

Источник: https://korrespondent.net/
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