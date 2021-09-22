Скандалы и COVID. Чего ждать от Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке открылась ежегодная сессия Генеральной ассамблеи ООН, на ней выступил президент США Джо Байден.
Обсудят на ассамблеи и украинский вопрос, в Нью-Йорк отправился президент Владимир Зеленский.
Старт ассамблеи не обошелся без скандалов, связанных с коронавирусными ограничениями.
Выступление Байдена
Американская пресса ожидала, что Байдену не составит большого труда убедить аудиторию Генассамблеи в том, что он настроен более дружелюбно, чем его предшественник, однако первые месяцы его президентства показали, что его администрация не так уж заинтересована в сотрудничестве с ООН, как хотела бы показать.
С другой стороны, по мнению аналитиков, у Байдена будет возможность склонить на свою сторону сомневающихся, когда речь зайдет о борьбе с изменением климата и пандемией коронавируса, убедив их в том, что Америка готова решать эти проблемы путем международного сотрудничества.
Выступая на Генассамблеи президент США объявил об окончании эры "безжалостных войн" и начале эры "безжалостной дипломатии".
"Это - срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности", - отметил Байден.
По его словам, США должны использовать вооруженные силы на мировой арене только в крайних случаях: "армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем".
Он отметил, что далеко не все проблемы в мире можно решить при помощи силы. "Бомбы и пули не спасут на от COVID-19 и от его будущих штаммов", - заявил американский президент.
Байден считает, что человечество достигло поворотного момента в своей истории и ему предстоит решить ряд ключевых проблем. В частности, он назвал среди проблем завершение пандемии, решение кризиса с климатом, ликвидацию киберугроз, борьбу против терроризма, предотвращение конфликтов.