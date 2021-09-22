Скандалы и COVID. Чего ждать от Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке открылась ежегодная сессия Генеральной ассамблеи ООН, на ней выступил президент США Джо Байден.

Обсудят на ассамблеи и украинский вопрос, в Нью-Йорк отправился президент Владимир Зеленский.

Старт ассамблеи не обошелся без скандалов, связанных с коронавирусными ограничениями.

Выступление Байдена

Американская пресса ожидала, что Байдену не составит большого труда убедить аудиторию Генассамблеи в том, что он настроен более дружелюбно, чем его предшественник, однако первые месяцы его президентства показали, что его администрация не так уж заинтересована в сотрудничестве с ООН, как хотела бы показать.

С другой стороны, по мнению аналитиков, у Байдена будет возможность склонить на свою сторону сомневающихся, когда речь зайдет о борьбе с изменением климата и пандемией коронавируса, убедив их в том, что Америка готова решать эти проблемы путем международного сотрудничества.

Выступая на Генассамблеи президент США объявил об окончании эры "безжалостных войн" и начале эры "безжалостной дипломатии".

"Это - срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности", - отметил Байден.

По его словам, США должны использовать вооруженные силы на мировой арене только в крайних случаях: "армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем".

Он отметил, что далеко не все проблемы в мире можно решить при помощи силы. "Бомбы и пули не спасут на от COVID-19 и от его будущих штаммов", - заявил американский президент.

Байден считает, что человечество достигло поворотного момента в своей истории и ему предстоит решить ряд ключевых проблем. В частности, он назвал среди проблем завершение пандемии, решение кризиса с климатом, ликвидацию киберугроз, борьбу против терроризма, предотвращение конфликтов.

Джо Байден на Генассамблеи ООН





Украина на Генассамблеи





В повестку Генассамблеи включили пункт о привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН.





Президент Зеленский назвал Генассамблею ООН одной из площадок, где Украина может решать вопрос по Донбассу и Крыму.





"Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения Донбасса и Крыма на всех площадках. Так, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность", - сказал Зеленский во время своего визита в США.





Глава государства отметил, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с лидерами разных стран.





"У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ через привлечение к ним жителей оккупированных украинских территорий", - сказал Зеленский.





Также Зеленский встретится на полях ассамблеи с президентом Польши Дудой и Молдовы Санду.





Коронавирусные скандалы





По правилам Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН, в зал заседаний собирались пускать только со справками о прививках от COVID-19. Но восстала Россия, которая заявила, что такое требование противоречит дипломатическому соглашению от 1947 года.





Фургон, где можно и сделать экспресс-тест на коронавирус, а также прививаться однодозною вакциной Johnson & Johnson припарковали неподалеку входа в здание ООН.





При этом, например, известный антивакцинатор президент Бразилии Жаир Болсонаро приехал на заседание Генассамблеи и уже получил порцию неприятных замечаний.