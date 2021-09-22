Подлодки раздора. Запад расколол серьезный кризис

Между западными союзниками возникла трещина в связи с образованием AUKUS - нового военного блока США, Великобритании и Австралии. С наибольшим возмущением на эту новость отреагировали вовсе не в Китае, против которого он направлен, а во Франции, которая до этого момента считалась одним из ключевых партнеров Вашингтона в Европе.

К дипломатическому кризису привело решение Австралии в рамках AUKUS отказаться от контракта на покупку французских подводных лодок. Франция отозвала своих послов из Канберры и Вашингтона и предупредила о долгосрочных последствиях для НАТО, потребовав пересмотра всей оборонной стратегии альянса. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового трехстороннего военного союза, который они назвали аббревиатурой AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Целью нового альянса официально называется укрепление сотрудничества в сферах дипломатии, безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом западные эксперты и СМИ восприняли новый союз как средство противостояния Китаю, прямо отразив это в заголовках новостей, хотя сам Китай в тексте заявления вообще не упоминается. Точно так же оценил соглашение и сам Пекин. Там заявили о "мышлении холодной войны" и усугублении гонки ядерных вооружений.

Первой инициативой союзников стала программа обеспечения военно-морского флота Австралии атомными подлодками, которых до этого у нее не было. Сама Австралия при этом не является ядерной державой и ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия, поэтому в заявлении отдельно оговаривается, что она обязуется неукоснительно его соблюдать.

Именно подводные лодки и стали причиной того, что Франция выступила резко против нового союза. Из-за нового договора Австралия расторгла соглашение с французской компанией Naval Group, которая должна была поставить Канберре 12 дизельно-электрических подлодок проекта Барракуда общей стоимостью в 66 миллиардов долларов.

Этот контракт должен был обеспечить французских кораблестроителей работой до 2040 года, в том числе и по этой причине, потерю контракта власти Франции (государству принадлежит доля в почти 63 процентов в Naval Group) восприняли крайне болезненно. Париж заявил о "предательстве" и "ударе в спину".

Стороны радикально расходятся в оценке генезиса скандала - Франция настаивает, что решение отказаться от французских подлодок было непрозрачным, принятым втайне от Парижа, в связи с чем великая ядерная держава, играющая одну из ведущих ролей в НАТО и ЕС, была "унижена" и "поставлена в ранг страны второго сорта".

Еще больше подогрела страсти статья в британской газете Sunday Telegraph, в которой говорится о том, что договоренности за спиной президента Франции Эмманюэля Макрона были достигнуты в июне этого года на саммите G7 в английском Корнуолле, куда был приглашен и австралийский премьер Скотт Моррисон.

Кроме отношений между США и Францией скандал разгорается и в британо-французских отношениях. Негодование Парижа, называющего позицию Лондона "оппортунистической", вызвала информация о том, что готовить "предательское соглашение" на саммите G7 в Корнуолле активно помогал экс-глава британского МИД Доминик Рааб.

Планировавшаяся на следующей неделе встреча министров обороны Великобритании и Франции отменена французской стороной.

Первым делом Париж отозвал послов из США и Австралии. За всю историю франко-американских отношений подобного демарша не было еще ни разу. Официальные лица Франции, комментируя случившееся, не стеснялись в выражениях. Они заявляли и об ударе в спину, и о предательстве, и о возможном пересмотре концепции НАТО.

Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация с подлодками осложнила взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом.

"Следует также поставить под сомнение прочность союза с Соединенными Штатами", - подчеркнул Ле Дриан, добавив, что если речь идет о "настоящем альянсе", то его участники "разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимное уважение, что в данном случае не было".

По мнению главы внешнеполитического ведомства Франции, произошедшее поставило под угрозу новую стратегическую концепцию НАТО. Руководитель МИД в этой связи заявил о "лжи" и отсутствии доверия: "Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе". По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.

Он отметил, что Североатлантический альянс приступил к обсуждению новой концепции по инициативе французского президента Эмманюэля Макрона.

"Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде... Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии", - сказал министр.

Ле Дриан также сравнил действия администрации Джо Байдена с политикой его предшественника Дональда Трампа, который, как известно, внес серьезный раскол в ряды западных союзников и посеял у многих сомнения в надежности Вашингтона как долгосрочного партнера.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что разрыв договора о строительстве подводных лодок с Францией отвечает национальным интересам страны.

"Понятно, что вторая сторона, участвующая в контракте, будет огорчена и разочарована. Я это понимаю, но в равной степени, я уверен, будет понятно и то, что национальные интересы Австралии превыше всего. Они должны быть на первом месте, и так и было", - сказал он в эфире телеканала SBS.

Моррисон уточнил, что интересам Канберры отвечает трехстороннее партнерство AUKUS. Он добавил, что испытывает глубокие и серьезные сомнения в том, что заказанных в 2016 году у Парижа лодок хватит для защиты суверенных интересов Австралии.

Министр обороны Австралии Питер Даттон в свою очередь заявил, что говорил властям Франции о своей озабоченности по поводу контракта на поставку подводных лодок до подписания аналогичного контракта с США и Британией в рамках создания военного альянса AUKUS.

"Предположения о том, что правительство Австралии не высказывало эти опасения, просто бросают вызов, откровенно говоря, тому, что находится в открытом доступе, и, конечно, не отражает того, о чем оно публично говорило в течение длительного периода времени", - заявил Даттон в эфире телеканала Sky News.

Он отметил, что Австралия неоднократно озвучивала в диалоге с французской стороной опасения, касающиеся оборонного заказа, подписанного в 2016 году.

Евросоюз стал на сторону Франции в этом вопросе. Об этом после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в закрытом режиме на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министерская встреча прошла

"Министры выразили явную солидарность с Францией. Это объявление (о разрыве контракта - ред.) противоречило призывам к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Боррель во время пресс-конференции.

Евросоюз, по его словам, был "застигнут врасплох" объявлением о прекращении контракта. Он отметил, что в свете роста влияния Китая в регионе необходимо "больше сотрудничества, больше координации и меньше фрагментации".

Как отметил председатель Евросовета Шарль Мишель, решение о создании оборонного партнерства AUKUS свидетельствует о недостатке лояльности со стороны Вашингтона по отношению к европейским союзникам. В этой связи ЕС настаивает на получении разъяснений, чтобы понять глубинные намерения США.

А председатель Еврокомиссии, главного органа ЕС, Урсула фон дер Ляйен призвала европейские государства ускорить создание собственного военного блока, чтобы не полагаться на США в оборонной сфере.

Она отметила, что союз должен обладать политической волей, чтобы самостоятельно использовать военные инструменты для участия в международных делах без помощи США и НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что власти Соединенных Штатов не откажутся от договоренности по атомным подводным лодкам с Австралией и Великобританией, несмотря на недовольство со стороны Франции.

По ее словам, президент США Джозеф Байден в ближайшее время намерен поговорить по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Президент в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, и, конечно, обсудит недавние события и нашу текущую совместную работу по ряду вопросов", - пояснила она.