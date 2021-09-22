Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
22 сентября 21, 13:14
В Австралии произошло мощное землетрясение
землетрясение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате землетрясения были обесточены несколько районов и разрушено до полсотни зданий. О жертвах не сообщается.
На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балов по шкале Рихтера. В результате в Мельбурне были частично разрушены 46 зданий и отключилось электричество более чем для 35 тысяч жителей, пишет ABC News.

О серьезных травмах после землетрясения не сообщается.

Один из местных житель рассказал ABC, что шестиэтажное здание, в котором он проживает, раскачивалось из стороны в сторону, когда произошло землетрясение.

Национальная сейсмологическая служба предупреждает о возможности повторных подземных толчков "в течение следующих недель или даже месяцев".

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в горах, очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании, однако наиболее сильными подземные толчки были в Мельбурне и Мансфилде.









Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Ученые создали первую действенную терапию от коронавируса
Наблюдаем за суперлунием и полным затмением Луны: трансляция
Девушка изменилась до неузнаваемости после похудения (фото)
Почему вариант Дельта более заразный?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Встреча глав МИД Франции, США, Британии и Германии сорвана
noimageСША планируют новые санкции против СП-2 и России
noimageТурция не признает вхождение Крыма в состав РФ
noimageПодлодки раздора. Запад расколол серьезный кризис
noimageСкандалы и COVID. Чего ждать от Генассамблеи ООН
Лента новостей