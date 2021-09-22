В Австралии произошло мощное землетрясение

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балов по шкале Рихтера. В результате в Мельбурне были частично разрушены 46 зданий и отключилось электричество более чем для 35 тысяч жителей, пишет ABC News.





О серьезных травмах после землетрясения не сообщается.





Один из местных житель рассказал ABC, что шестиэтажное здание, в котором он проживает, раскачивалось из стороны в сторону, когда произошло землетрясение.





Национальная сейсмологическая служба предупреждает о возможности повторных подземных толчков "в течение следующих недель или даже месяцев".





По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в горах, очаг залегал на глубине 10 километров.





Землетрясение ощущалось в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании, однако наиболее сильными подземные толчки были в Мельбурне и Мансфилде.



































