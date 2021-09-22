Турция не признает вхождение Крыма в состав РФ

Анкара выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, пишет Интерфакс-Украина.





"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал Эрдоган.





Ранее в МИД Турции заявили, что "выборы" в Крыму неправомерные. Анкара отказывается признавать российские "выборы" на полуострове, поскольку считает незаконным его присоединение.





Также мы писали о встрече в Нью-Йорке президентов Эрдогана и Владимира Зеленского. Главы государств обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму, экономические темы и вопросы военного сотрудничества.



