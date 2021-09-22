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22 сентября 21, 13:15
Турция не признает вхождение Крыма в состав РФ
Реджеп Тайип Эрдоган
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Турция еще раз поддержала территориальную целостность Украины. "Присоединение" Крыма к России в Анкаре не признают.
Анкара выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал Эрдоган.

Ранее в МИД Турции заявили, что "выборы" в Крыму неправомерные. Анкара отказывается признавать российские "выборы" на полуострове, поскольку считает незаконным его присоединение.

Также мы писали о встрече в Нью-Йорке президентов Эрдогана и Владимира Зеленского. Главы государств обсудили гуманитарную ситуацию в Крыму, экономические темы и вопросы военного сотрудничества.

Источник: https://korrespondent.net/
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