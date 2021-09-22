Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.27
USD
26.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
22 сентября 21, 13:24
США планируют новые санкции против СП-2 и России
США
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Конгрессе приступили к формированию оборонного бюджета на следующий год - внесли правки, касательно Украины и России.
Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил ряд положений в оборонном бюджете на 2022 год, сообщает Голос Америки.

В частности, утверждены поправки, которые предусматривают новые санкции против газопровода Северный поток-2.

- первая - президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.
- вторая - требует от руководителей Пентагона и Госдепа представить детальный отчет о финансовых преимущества от запуска газопровода для России и риски от деятельности Северного потока-2 для Украины, европейских партнеров и НАТО.

Также предлагается усилить сотрудничество с титановой индустрией Украины. Она должна заменить использование ресурсов из Китая и России. В поправке говорится, что титан необходим для оборонно-промышленной базы США.

Кроме того, комитет предлагает правки о санкциях против России:

- первая - предлагается запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках (санкции за вмешательство в выборы в США).
- вторая - требует определить у Белого дома, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В список санкций включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу Газпрома Алексея Миллера и главу Роснефти Игоря Сечина и других.

Также комитет утвердил увеличение военной помощи Украине до 300 млн долларов.

Кроме этого, документ предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Проект оборонного бюджета на 2022 год должна одобрить Палата представителей США, а также Сенат.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Данилов сообщил, сколько паспортов РФ раздали в ОРДЛО
Байден прокомментировал разговор с Путиным
В РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе
Байден: Россия имеет только ядерное оружие и нефть
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Встреча глав МИД Франции, США, Британии и Германии сорвана
noimageТурция не признает вхождение Крыма в состав РФ
noimageВ Австралии произошло мощное землетрясение
noimageПодлодки раздора. Запад расколол серьезный кризис
noimageСкандалы и COVID. Чего ждать от Генассамблеи ООН
Лента новостей