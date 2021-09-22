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22 сентября 21, 13:26
Встреча глав МИД Франции, США, Британии и Германии сорвана
Генассамблея ООН
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Причиной срыва встречи глав внешнеполитических ведомств стал образованный ранее альянс AUKUS и упущенный Францией контракт на $66 млрд.
Встреча министров иностранных дел Франции, США, Великобритании и Германии в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сорвалась из-за спора по поводу нового альянса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает DPA.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, его французский коллега отказался от встречи, которая была запланирована на среду, 22 сентября. Он добавил, что мероприятие не отменили, а отложили.

"Причина заключалась в недовольстве французской стороны, которое я могу понять, и в том, что сначала нужно уладить некоторые вещи, прежде чем мы сможем сесть вместе в этом формате", - сказал Маас.

Госдепартамент США сослался на трудности с графиком изменения планов, при этом высокопоставленный чиновник сказал, что графики динамические. Он также сомневается в необходимости встречи в ближайшие дни.

Новый альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией, подписанный 15 сентября, вызвал глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

В рамках альянса Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.

Тем временем Франция грозит заблокировать соглашение ЕС с Австралией из-за подлодок. 

Источник: https://korrespondent.net/
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