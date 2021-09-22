О чем говорил Байден в ООН

Джо Байден впервые выступил на сессии Генассамблеи ООН в качестве президента США. Мир находится на переломном моменте истории, заявил он, и новое десятилетие станет решающим для человечества. Корреспондент.net приводит главные посылы американского лидера.

Текущую эпоху Байден назвал "временем великой боли и невероятных возможностей". Каждая из 4,5 миллиона связанных с коронавирусом смертей - трагедия, сказал глава Белого дома.

Сегодня же, отметил президент США, мир находится на развилке, и необходимо смотреть в будущее, готовясь к новой эпохе - эпохе упорной дипломатии, поскольку она одна способна дать ответ на вызовы будущего.

Американский лидер отметил, что США "вернулись" и привержены международным организациям и объединениям вроде Евросоюза, НАТО, Всемирной организации здравоохранения и АСЕАН.

США берут новые обязательства в связи с пандемией COVID-19, сказал он. О подробностях он не сообщил, но по данным AP, речь идет о закупке одного миллиарда доз вакцины Pfizer для бедных стран - это в два раза больше, чем США планировали ранее, и больше, чем пожертвования других стран вместе взятых.

США не стремятся к развязыванию новой холодной войны и расколу мира, заявил Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать друзей и союзников в противостоянии экономическому давлению, дезинформации и попыткам "более сильных стран" силой изменить территории "более слабых".

"Но мы не ищем, я подчеркиваю, мы не стремимся к холодной войне или к разделенному миру", - сказал американский лидер, отметив, что США готовы к взаимодействию с любыми странами, даже при наличии серьезных разногласий, так как от отсутствия совместных решений страдают все.

Он пообещал, что военная сила будет последним инструментом, к которому будет прибегать его страна - альтернативой ей станет взаимодействие с союзниками на местах.

Отметим, что сейчас западные страны переживают дипломатический кризис из-за решения Австралии отказаться от контракта на французские подлодки в пользу договора с США и Британией в рамках создания нового военного блока AUKUS. Об этом подробно в материале Подлодки раздора.

США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран предпримет аналогичные шаги, заявил американский президент. Он заверил, что Вашингтон привержен тому, что Иран не должен иметь ядерного оружия.

"Мы работает с Группой 5 + 1, чтобы дипломатическим путем добиться возвращения Ирана к соблюдению СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]. Мы готовы вернуться к полному соблюдению [соглашения], если Иран сделает то же самое", - сказал он.

Затрагивая тему ближневосточного конфликта, Байден заявил, что "лучшим способом" решения израильско-палестинской проблемы является создание двух государств. По его словам, приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля не подлежит сомнению.

"Но я по-прежнему считаю, что решение на основе двух государств - лучший способ обеспечить будущее Израиля, чтобы демократическое еврейское государство жило в мире с жизнеспособным, суверенным и демократическим палестинским государством... Мы далеки от этой цели, но мы не должны отказываться от стремления к прогрессу", - отметил он.

Значительную часть своего выступления Байден посвятил защите климата. Американский лидер обратился к делегатам ООН со всего мира с призывом решить проблему климатических изменений.

"Это проблемы, от которых зависит, как будет выглядеть мир наших детей и наших внуков и чтó они унаследуют", - сказал он.

Кроме того, президент заявил о готовности Вашингтона удвоить помощь развивающимся странам в их борьбе с глобальным потеплением, что сделает Штаты пионером в области государственного финансирования климатических программ.