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23 сентября 21, 11:27
Дельта почти вытеснила остальные штаммы коронавируса
коронавирус
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"Индийский" вариант COVID стал сильнее, еще более заразным, и он перехватывает остальные штаммы и вирусы, отметили в организации.
Штамм коронавируса Дельта, который впервые был зафиксирован в Индии, обнаружен в образцах 99% больных во всем мире. Об этом в среду, 22 сентября, заявила ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария ван Керхове в прямом эфире в Facebook.

По ее словам, на остальные угрожающие варианты инфекции - Альфа, Бета и Гамма - приходится лишь 1% зараженных.
"Дельта стал сильнее, еще более заразным, и он перехватывает остальные штаммы и вирусы, распространяющиеся среди населения ", - отметила эксперт.

Ван Керхове информировала, что, по последним данным, штамм Дельта зафиксирован в 185 государствах и территориях мира.

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что организация отметила еще пять штаммов коронавируса, которые вызывают интерес. Среди них Йота, Эта и Каппа. Их статус ВОЗ понизила от "угрожающего" к такому, что "находится под присмотром".

Напомним, американские ученые установили, что самую высокую степень защиты от Дельта-штамма коронавируса продемонстрировала вакцина Moderna.

Источник: https://korrespondent.net/
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