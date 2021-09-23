Дельта почти вытеснила остальные штаммы коронавируса

Штамм коронавируса Дельта, который впервые был зафиксирован в Индии, обнаружен в образцах 99% больных во всем мире. Об этом в среду, 22 сентября, заявила ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария ван Керхове в прямом эфире в Facebook.





По ее словам, на остальные угрожающие варианты инфекции - Альфа, Бета и Гамма - приходится лишь 1% зараженных.

"Дельта стал сильнее, еще более заразным, и он перехватывает остальные штаммы и вирусы, распространяющиеся среди населения ", - отметила эксперт.





Ван Керхове информировала, что, по последним данным, штамм Дельта зафиксирован в 185 государствах и территориях мира.





Кроме того, в ВОЗ сообщили, что организация отметила еще пять штаммов коронавируса, которые вызывают интерес. Среди них Йота, Эта и Каппа. Их статус ВОЗ понизила от "угрожающего" к такому, что "находится под присмотром".





Напомним, американские ученые установили, что самую высокую степень защиты от Дельта-штамма коронавируса продемонстрировала вакцина Moderna.



