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23 сентября 21, 11:30
В США обстреляли автобусную остановку, погиб подросток
стрельба
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Правоохранители пока не располагают данными о причинах произошедшего. Виновников ищут.
В городе Луисвилл штата Кентукки в США неизвестные из автомобиля открыли огонь по автобусной остановке. В результате погиб школьник, еще двое - ранены. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По имеющимся данным, инцидент произошел накануне около 6:20 (13:20 по Киеву). На остановке находились ученики местной школы.

Двух раненых детей отправили в больницу, впоследствии один из них скончался. Третий пострадавший от госпитализации отказался.

Правоохранители пока не располагают данными о причинах стрельбы. Виновников ищут.


Источник: https://korrespondent.net/
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