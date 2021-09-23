В США одобрили бустерную дозу Pfizer для групп риска

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило вводить третью дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech американцам из групп риска. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщило агентство Reuters.





По данным издания, бустерную дозу могут получить лица в возрасте от 65 лет, люди, наиболее восприимчивы к тяжелым заболеваниям, и те, кто выполняет рисковую работу, минимум через полгода после второго укола.





При этом у ведущих экспертов FDA разошлись мнения относительно того, следует ли одобрять третью прививку от COVID-19 для всего населения.





Как указано, сегодня Консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) может проголосовать за использование третьей вакцины. Однако специалисты признают, что недостаточно доказательств в поддержку ревакцинации для всех американцев в возрасте 16 лет и старше.





В связи с этим группа запросила дополнительные данные о безопасности.





Напомним, Израиль в июле первым в мире одобрил третью COVID-прививку для жителей страны в возрасте от 60 лет.





О ревакцинации поговаривают и в Украине. В планах властей вводить третью дозу вакцины от коронавируса через год после получения двух прививок.



