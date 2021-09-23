На востоке Китая столкнулись два судна, есть погибший

В акватории восточной китайской провинции Чжэцзян столкнулись два судна. В результате кораблекрушения один человек погиб, двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает CGTN.





Инцидент произошел вечером в среду, 22 сентября, к востоку от островов Чжоушань.





Сигнал бедствия был получен после столкновения зарегистрированного в Панаме грузового судна и китайской рыболовецкой шхуны. На борту рыболовного судна находилось семь человек, четверо были спасены. Само судно затонуло.





Спасательные работы продолжаются.



