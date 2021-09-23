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23 сентября 21, 11:42
На востоке Китая столкнулись два судна, есть погибший
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У берегов Китая столкнулись панамское и китайское суда, последнее затонуло. Четверых рыбаков удалось спасти. Судьба двоих остается неизвестной.
В акватории восточной китайской провинции Чжэцзян столкнулись два судна. В результате кораблекрушения один человек погиб, двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает CGTN.

Инцидент произошел вечером в среду, 22 сентября, к востоку от островов Чжоушань.

Сигнал бедствия был получен после столкновения зарегистрированного в Панаме грузового судна и китайской рыболовецкой шхуны. На борту рыболовного судна находилось семь человек, четверо были спасены. Само судно затонуло.

Спасательные работы продолжаются.

Источник: https://korrespondent.net/
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