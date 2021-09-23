Президент Эстонии: Безопасность Украины - наша безопасность

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвала мировое сообщество не забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины, сообщает в четверг, 23 сентября, Укринформ.





"Нельзя забывать об оккупированном Крымском полуострове и ситуации на востоке Украины. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией", - сказала Кальюлайд.





По ее убеждению, "безопасность - неделима, поэтому безопасность Украины является и нашей безопасностью".





Она подчеркнула, что Эстония в качестве избранного члена Совета безопасности ООН продолжает поддерживать в его повестке дня вопрос российской агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.



