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23 сентября 21, 12:04
Президент Эстонии: Безопасность Украины - наша безопасность
Керсти Кальюлайд
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Керсти Кальюлайд на Генассамблее ООН напомнила миру о незаконной аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвала мировое сообщество не забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины, сообщает в четверг, 23 сентября, Укринформ.

"Нельзя забывать об оккупированном Крымском полуострове и ситуации на востоке Украины. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией", - сказала Кальюлайд.

По ее убеждению, "безопасность - неделима, поэтому безопасность Украины является и нашей безопасностью".

Она подчеркнула, что Эстония в качестве избранного члена Совета безопасности ООН продолжает поддерживать в его повестке дня вопрос российской агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

Источник: https://korrespondent.net/
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