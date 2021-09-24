В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго - самого активного в Центральной Америке. Об этом сообщает ABC в четверг, 23 сентября.





Как заявили власти, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, расположенных ближе всего ко склону горы.





В свою очередь представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, но говорят, что необходимости в эвакуации пока нет. При этом спасателям все же приказали быть осторожными в случае обнаружения угрозы жизни населению.



























