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24 сентября 21, 10:48
В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго
вулкан
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Из-за извержения самого активного вулкана Центральной Америки возможна эвакуация населения.
В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго - самого активного в Центральной Америке. Об этом сообщает ABC в четверг, 23 сентября.

Как заявили власти, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах,  расположенных ближе всего ко склону горы.

В свою очередь представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, но говорят, что необходимости в эвакуации пока нет. При этом спасателям все же приказали быть осторожными в случае обнаружения угрозы жизни населению.







Источник: https://korrespondent.net/
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