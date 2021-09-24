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24 сентября 21, 10:54
На вершине Эльбруса застряла группа из 23 человек
спасатели
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Погода сильно ухудшилась, и туристы оказались заблокированы на высоте больше 5000 метров. Они обратились за помощью.
Трое человек погибли при восхождении на Эльбрус (Россия). Еще восемь туристов найдены живыми. Всего группа, которая совершала восхождение на пик насчитывала 23 человека. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил источник РИА Новости.

В составе группы были пять жителей Санкт-Петербурга, по двое туристов из Москвы, Екатеринбурга и Новороссийска, по одному - из Тюмени, Пятигорска, станицы Кардоникская, Перми и Тольятти.

Известно, что при восхождении на вершину группа альпинистов попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В это время они находились на высоте 5 400 м. 

В экстренной службе уточнили, что потерявшаяся при восхождении на Эльбрус группа была зарегистрирована.

Эльбрус высотой более 5,6 тыс. м., поисковая операция ведется на высоте от 5 тыс. м. В поисках задействованы более 20 спасателей с помощью семи единиц техники, однако их действия осложняют сильная метель, порывы ветра до 40 м/с и низкая температура - до минус 20 градусов, отметили в МЧС. Видимость в зоне поиска ограничена 1 метром.

Источник: https://korrespondent.net/
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