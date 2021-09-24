В США продадут недвижимость Коломойского

Федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции США и позволила компании Игоря Коломойского продать здание в Далласе, арестованное в деле об отмывании средств. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Радио Свобода.





Планируется, что вырученные от продажи имущества средства будут направлены на погашение налоговых и других долгов.





Согласно судебным документам, техасская компания Centurion American согласилась выкупить здание за $ 23,3 млрд. Сделку планируют завершить до 27 сентября.





Портал уточняет, что с этим зданием связано более $ 425 тыс. долга налога на недвижимость, пени и выплат местной общине. Остальные средства американское правительство разместит на депозит.





"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до окончания производства", - говорится в решении.





Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине.





Напомним, что Канцлерский суд американского штата Делавэр отклонил иск бывших владельцев ПриватБанка.





Ранее стало известно, что ПриватБанк намерен вручить иск своим бывшим владельцам. Иск касается мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств.



