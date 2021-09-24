Премьер Чехии призвал повысить рождаемость в ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейские страны снизить миграционный поток, но в то же время усилить программы, способствующие повышению рождаемости в ЕС. Об в четверг, 23 сентября, политик заявил на демографическом саммите в Будапеште, пишет Novinky.





"Массовая и неконтролируемая миграция в Европу не имеет ничего общего с устойчивостью нашего европейского общества, как раз наоборот. Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости собственного, коренного населения", - заявил Бабиш.





Он отметил, что ряд стран в Европе вместо того, чтобы увеличить рождаемость, "ищут самое простое и быстрое решение" привлекая мигрантов.





"В особенности в последние годы в ЕС начал расти поток мигрантов. Их большая часть приехала из стран Африки и Ближнего Востока. Но эти люди диаметрально противоположных культурных традиций для нас", отметил он.





Среди стран, которые, по его мнению, способствуют миграционным потокам - Бельгия, Германия и Франция.





Уровень рождаемости в Европейском Союзе снижается с 2000 года, свидетельствуют данные Евростата: 1,53 новорожденных на одну женщину в 2019 году, что значительно ниже отметки 2,1, которая считается достаточной для предотвращения сокращения численности населения.





Согласно счетчику населения, в Европе :





Рождаемость: в среднем 22 180 детей в день (924.15 в час) или один ребенок каждые 3.90 сек.

Смертность: в среднем 22 656 человек в день (943.99 в час) или одна смерть каждые 3.81 сек.

Миграционный прирост населения: в среднем 2 421 человек в день (100.86 в час)



