В Италии арестовали экс-главу Каталонии Пучдемона

В Италии взят под стражу бывший глава правительства Каталонии и депутат Европарламента Карлес Пучдемон. Его арестовали, когда он прилетел в аэропорт города Альгеро на Сардинии. Об этом сообщает Reuters.





В субботу, 25 сентября, Пучдемон предстанет перед Апелляционным судом Сассари, который имеет юрисдикцию принимать решение об освобождении или экстрадиции.





Задержали политика на основании европейского ордера на арест, который был выдан в октябре 2019 года.





Пучдемон в 2017 году инициировал проведение референдума отделения Каталонии от Испании и был обвинен Мадридом в подстрекательстве к мятежу. Центральные власти Испании также объявили референдум незаконным.





Некоторое время Пучдемон скрывался от испанских властей за границей благодаря статусу члена Европарламента. В марте этого года его лишили депутатской неприкосновенности.



