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24 сентября 21, 11:16
В Италии арестовали экс-главу Каталонии Пучдемона
Карлес Пучдемон
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Европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона был выдан в октябре 2019 года. Суд решит, освободить его или экстрадировать в Испанию.
В Италии взят под стражу бывший глава правительства Каталонии и депутат Европарламента Карлес Пучдемон. Его арестовали, когда он прилетел в аэропорт города Альгеро на Сардинии. Об этом сообщает Reuters.

В субботу, 25 сентября, Пучдемон предстанет перед Апелляционным судом Сассари, который имеет юрисдикцию принимать решение об освобождении или экстрадиции.

Задержали политика на основании европейского ордера на арест, который был выдан в октябре 2019 года.

Пучдемон в 2017 году инициировал проведение референдума отделения Каталонии от Испании и был обвинен Мадридом в подстрекательстве к мятежу. Центральные власти Испании также объявили референдум незаконным.

Некоторое время Пучдемон скрывался от испанских властей за границей благодаря статусу члена Европарламента. В марте этого года его лишили депутатской неприкосновенности. 

Источник: https://korrespondent.net/
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