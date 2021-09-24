Альпинист рассказал о происшествии на Эльбрусе

Один из выживших после восхождения на Эльбрус альпинист по имени Дмитрий рассказал подробности смертельного похода, в результате которого погибли пять человек. Об этом пишет РИА Новости.





"Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал", - сообщил альпинист.





Он добавил, что участники группы сразу подали сигнал бедствия. Однако из-за погодных условий и расположения местности, спасатели добрались до людей только тогда, когда они начали самостоятельно спускаться с горы.





Напомним, накануне 19 альпинистов из разных российских городов на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров из-за резкого ухудшения погодных условий попросили о помощи.





В результате происшествия погибли пять человек. Остальных с обморожениями и травмами эвакуировали. В больницу доставили 14 туристов.





Старший гид группы Денис Алимов рассказал Telegram-каналу Shot хронологию трагических событий на Эльбрусе.





"На плато вершины группа поднялась примерно к 10:00. Одной из участниц стало плохо, приняли решение ее спустить на седловину. Группа пошла дальше к вершине, Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря", - рассказал Алимов .





Даньков ждал группу до 15:00 и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере. Затем принял решение спускаться самостоятельно. Он был первым, кто сообщил координатору о трагедии.





После получения сообщения о чрезвычайном происшествии МЧС развернуло спасательную операцию.





"Во время спуска оставшиеся три гида разделили группу на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания, и начали спуск. Во время спуска с плато на седловину произошел срыв связки - один из участников сломал ногу. Движение вниз еще больше замедлилось. От переохлаждения на тропе умерло еще два участника", - отмтеил Алимов.





Он добавил, что во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши на уровне 3,9 тысяч метров, где скончались, не приходя в сознание.





В спасательной операции участвовали 69 человек и 16 единиц техники. Видимость в районе была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду. Также были обильные осадки, а температура воздуха составляла около 20 градусов мороза.



































