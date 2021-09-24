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24 сентября 21, 11:29
В Конгрессе США одобрили новые санкции против РФ
США
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В оборонный бюджет на 2022 год внесли правки с рекомендациями ввести ряд санкций в отношении РФ.
Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2022 год в $768 млрд.

Документ предусматривает введение санкций против суверенного долга России и российских чиновников.

В частности, предлагается запретить покупку или продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке. Под запрет попали облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством РФ, со сроком погашения от 14 дней.

Также в документ включили правку с рекомендацией администрации президента США ввести санкции в отношении 35 россиян. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее в оборонный бюджет включили правку о введении санкций против газопровода Северный поток-2. 

Источник: https://korrespondent.net/
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