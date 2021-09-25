Венецианская комиссия потребовала текст закона об олигархах

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио инициировал телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленский, во время которого попросил прислать в комиссию текст закона об олигархах. Об этом сообщает Офис президента.

Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного Зеленским закона о предотвращении угроз нацбезопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Председатель Венецианской комиссии попросил предоставить комиссии текст закона в редакции, подписанной президентом, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Как отмечается, Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.





1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.





10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.





Венецианская комиссия озвучит свое заключение по законопроекту №5599 на пленарной сессии комиссии 15-16 декабря 2021 года. 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5599.