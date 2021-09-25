Венецианская комиссия потребовала текст закона об олигархах

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио инициировал телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленский, во время которого попросил прислать в комиссию текст закона об олигархах. Об этом сообщает Офис президента.
Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного Зеленским закона о предотвращении угроз нацбезопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).
Председатель Венецианской комиссии попросил предоставить комиссии текст закона в редакции, подписанной президентом, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.
Как отмечается, Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.2 июня президент передал в Верховную Раду законопроект, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.