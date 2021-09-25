Северный поток-2 усилил влияние России на Европу

Холодная зима может заставить европейских регуляторов ускорить процесс выдачи разрешения на запуск российского газопровода Северный поток-2. Это вызывает беспокойство, что спорная труба увеличила влияние Москвы над Европой. Корреспондент.net приводит статью Wall Street Journal на эту тему.





В Европе спотовые цены на газ достигли рекордного уровня, а объемы запасов в газохранилищах до неудобного малы. Растет беспокойство, что холодная зима может заставить Европу вступить в жесткую конкуренцию с Азией за поставки сжиженного природного газа, чтобы у европейцев было электричество и тепло, и многие ждут помощи от Москвы.





Российская государственная компания Газпром является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Во вторник, 21 сентября, Международное энергетическое агентство заявило, что Москва могла бы сделать больше, чтобы смягчить дефицит газа в Европе, и что это "также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок".





Газопроводом Северный поток-2 управляет швейцарская компания при финансовом участии пяти европейских энергетических компаний, однако в конечном счете им владеет Газпром. Ранее в сентябре строительство этого газопровода завершилось, но теперь для его запуска необходимо получить разрешение от Берлина и Брюсселя.





Европа обычно пополняет свои запасы газа в течение лета, но в этом году этого не произошло. Хотя за последние несколько месяцев газохранилища, принадлежащие независимым участникам рынка, были пополнены, сам Газпром пока удерживает запасы в своих европейских газохранилищах на низком уровне и отказывается поставлять больше газа на северо-запад Европы.





У этой компании должен быть лишний газ. В начале года она заявила, что ее максимальная мощность добычи составляет 550 миллиардов кубических метров газа. В настоящее время она приближается к тому, чтобы добывать около 510 миллиардов кубических метров газа.





Есть несколько правдоподобных объяснений такому положению вещей, но проблема Европы осложняется еще и тем, что Газпрому сейчас необходимо восполнять собственно российские газовые запасы.





Однако даже частичное уменьшение этого разрыва между потенциальным и фактическим объемом добычи позволит устранить недостаток европейских запасов, который составляет примерно 15 миллиардов кубических метров.





"Между 510 и 550 довольно большой разрыв. Вероятно, они могли бы немного увеличить добычу, однако трудно сказать, насколько они способны ее увеличить в реальности", - сказал Генри Пэтрикот, аналитик из компании UBS.





На прошлой неделе представитель Кремля заявил: "Скорейший ввод СП-2 существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно".





Попытка привязать дополнительные поставки газа к запуску Северного потока-2 в тот момент, когда мощность действующих газопроводов, особенно газопровода через Украину, позволяет уже сейчас увеличить поставки, однозначно указывает на политическую подоплеку позиции, которую заняла Россия.





Ожидается, что процесс выдачи окончательного разрешения на запуск Северного потока-2 немецким регулятором и Еврокомиссией займет от шести до восьми месяцев, о чем сказал Синдре Кнутссон, газовый аналитик консалтинговой фирмы Rystad Energy.





"Мы не видим никаких признаков того, что процесс выдачи разрешения будет ускорен", - добавил он. Более того в процессе могут возникнуть некие новые препятствия, поскольку этот газопровод все еще вызывает множество разногласий.





Вашингтон и многие восточноевропейские столицы боялись, что Северный поток-2 позволит усилить зависимость Европы от российского газа, укрепить влияние Москвы в регионе - и что Москва будет использовать его для поставок газа в обход Украины.





Представители компании Nord Stream 2 решительно отвергали эти обвинения и настаивали, что это исключительно коммерческий проект, призванный обеспечивать Европу большим количеством газа теперь, когда ее собственные запасы скудеют. У обеих сторон есть свои веские аргументы, однако в текущей ситуации важнейшую роль играет геополитика.





Текущая напряженная ситуация на рынке в Европе вряд ли сохранится после предстоящей зимы. Весеннее потепление повлечет за собой снижение спроса, а те газовые объекты, которые сейчас закрыты на ремонт, затянувшийся из-за пандемии в 2020 году, скоро возобновят работу. В начале следующего года заработают новые СПГ-терминалы мощностью до 20 миллионов тонн.





Тем не менее, текущий дефицит на европейском рынке все равно представляет собой серьезную проблему. Его отрицательные последствия стали заметны еще до того, как в большинстве европейских домов появилось отопление.





Некоторые промышленные предприятия вынуждены сокращать производство или даже закрываться до тех пор, пока цены на газ снова не опустятся. Коммунальные службы начинают вновь запускать свои угольные электростанции, несмотря на дополнительные издержки в связи с увеличением объема выбросов в атмосферу. Цены на СПГ продолжают расти.





Политика является одной из множества причин рекордного роста цен на газ в Европе, которые сами по себе уже превращаются в политическую проблему.





По всей видимости, Севпоток-2 получит разрешение в соответствии с установленными временными рамками, но холодная зима может вынудить регуляторов действовать быстрее. Этот газопровод позволил увеличить влияние Москвы в Европе еще до того, как по нему потек газ.



