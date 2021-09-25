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25 сентября 21, 08:47
Цена угля в Европе достигла максимума за 13 лет
уголь
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Рост стоимости угля обусловлен резким подорожанием газа - вырос спрос со стороны электростанций и коммунальных предприятий.
В 2022 году стоимость угля с поставкой поднялась до максимума с 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 24 сентября.

По данным торгов на ICE Futures, средняя стоимость угля с поставкой в 2022 году составит 137 долларов за тонну.

Как пишет агентство, спрос на уголь со стороны электростанций и коммунальных предприятий вырос из-за увеличения цен на газ. В то же время запасы угля довольно низкие, его экспорт из Австралии, Южной Африки и Колумбии - затруднен, а поставок из РФ не хватает.

Bloomberg отмечает, что рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии.

Источник: https://korrespondent.net/
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