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25 сентября 21, 09:04
Суд Канады освободил финдиректора Huawei
Мэн Ваньчжоу
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Спустя почти три года после задержания Мэн Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана и пошла на сделку с США.
В Канаде судья Верховного суда провинции Британская Колумбия в Ванкувере Хитер Холмс постановила освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил телеканал CBC.

По данным медиа, суд принял такое решение, поскольку подсудимая заключила сделку со следствием в США: Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.

"Я подписала ордер об освобождении, который отменяет условия залога и освобождает мисс Мэн от этих процедур", - сказала судья и добавила, что финдиректор Huawei может покинуть страну.

Напомним, 1 декабря 2018 года финдиректора Huawei задержали в Ванкувере по запросу США. Ее подозревали в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ваньчжоу своей вины не признавала.

Впоследствии финдиректора освободили под залог в 10 миллионов канадских долларов, разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. По условиям домашнего ареста, женщина была обязана всегда носить GPS-передатчик, а также оплачивать расходы, связанные с полицейским наблюдением за ней.

Суд над Ваньчжоу начался в конце мая 2020 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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