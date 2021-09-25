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25 сентября 21, 09:11
Ураган Сэм в Атлантике усилился до второй категории
ураган
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Сэм находится на расстоянии около 1 950 км к северо-востоку от Ливардских островов в Карибском море.
В Атлантическом океане сформировался ураган Сэм. Накануне он усилился до второй категории по шкале Саффира – Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США в пятницу, 24 сентября.

Сэм стал 18 названным штормом за весь сезон ураганов 2021 года. На данный момент максимальная скорость ветра составляет 43 м/с. Сэм находится на расстоянии около 1 950 км к северо-востоку от Ливардских островов в Карибском море и движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 22 км/ч.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода – с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Источник: https://korrespondent.net/
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