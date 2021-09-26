В Нидерландах задержали украинцев-контрабандистов

В Нидерландах у берегов Северного моря задержали двух украинцев за перевозку нелегалов на яхте. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Deutsche Welle.





Сообщается, что яхта была задержана в нидерландской провинции Зеландия у города Оуддорпа. На ней находились 11 мигрантов из Албании, которых ранее контрабандисты обещали доставить в Великобританию.





Изначально мигранты пытались сесть на контейнерные корабли, однако им предложили воспользоваться яхтой.





По словам правоохранителей, сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить их парусными яхтами.





"В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов у берегов Нидерландов", - заявил представитель полиции информагентству ANP.





Обоих капитанов судна - украинцев - задержала пограничная полиция по подозрению в контрабанде людей.



