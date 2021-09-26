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26 сентября 21, 11:20
Франция увеличит поставки вакцин в бедные страны
вакцина
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В африканских странах от коронавирусной инфекции прививки получили только около 3% населения.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция готова удвоить поставки вакцин от коронавирусной инфекции в бедные страны, в том числе в Африку. Об этом в субботу, 25 сентября, он сообщил на видеозаписи, продемонстрированной на концерте Global Citizen в Париже. 

Он уточнил, что Франция намерена передать около 120 млн доз вакцин, что в два раза больше запланированного ранее объема. Эммануэль Макрон назвал несправедливостью низкие темпы вакцинации на других континентах, и в частности, в Африке.

Макрон рассказал, что в Африке вакцинировано от COVID-19 только 3% населения. 

"Мы должны ускориться", - сказал он. 

Источник: https://korrespondent.net/
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