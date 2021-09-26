В ФРГ в воскресенье пройдут выборы в бундестаг

Утром в воскресенье, 26 сентября, в Германии стартуют парламентские выборы. По итогам голосования будет сформировано новое правительство, впервые за 16 лет без Ангелы Меркель. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Spigel.





Ожидается, что проголосуют около 60,4 млн граждан страны.





Согласно данным социологических опросов, в бундестаг, как и в 2017 году, пройдут шесть политических сил.





Согласно этому опросу, Социал-демократическая партия Германия с 25% поддержки избирателей продолжает удерживать лидерство. Партийный союз ХДС/ХСС может рассчитывать на 23% голосов, "Зеленые" - на 16,5%. Свободная демократическая партия Германии может получить 11% голосов, правая "Альтернатива для Германии" - 10%, "Левые" - 6%.





Чтобы сформировать правящую коалицию в новом бундестаге требуется 374 депутата. Правительство теоретически смогли бы сформировать ХДС/ХСС и СДПГ.





У избирателей на выборах есть два голоса. Первый отдается за депутата избирательного округа по месту регистрации, всего таких депутатов 299. Второй голос отдается за региональный список политической партии - подобным образом избираются еще 299 депутатов. Число депутатов может варьироваться - чем больше "вторых" голосов получает партия, тем больше мест ей будет гарантировано в новом парламенте. Состав бундестага подразумевает 598 депутатов, но он может увеличиваться, если какая-либо партия получает больше "вторых" голосов в бюллетене.





Выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года, 26 сентября будет избираться бундестаг 20 созыва. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент выберет канцлера.





Основными претендентами на должность главы немецкого правительства являются однопартиец Меркель Армин Лашет, представляющий политический союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок от "Зеленых". По данным последних опросов, лидирует СДПГ.



