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Мир
26 сентября 21, 11:30
Генсек ООН: Мир близок к ядерному уничтожению
Антониу Гутерриш
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Гутерриш призвал "рассеять облако ядерного конфликта" по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.
Около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру, и человечество находится близко к ядерному уничтожению. Об этом заявил генесек ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.

"Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира", - написал Гутерриш в своем микроблоге в Twitter.

Накануне бывший китайский посол в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне образования нового военного блока США, Британии и Австралии. В рамках договора между странами австралийцы получат атомные лодки. Ранее Китай заявил, что этот факт усиливает ядерную гонку.

Источник: https://korrespondent.net/
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