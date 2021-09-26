Генсек ООН: Мир близок к ядерному уничтожению

Около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру, и человечество находится близко к ядерному уничтожению. Об этом заявил генесек ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.





"Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира", - написал Гутерриш в своем микроблоге в Twitter.





Накануне бывший китайский посол в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне образования нового военного блока США, Британии и Австралии. В рамках договора между странами австралийцы получат атомные лодки. Ранее Китай заявил, что этот факт усиливает ядерную гонку.



